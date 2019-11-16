خالد القاسمي يتصدر «رالي باها أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تصدر أمس بطل الراليات الإماراتي الشيخ خالد القاسمي منافسات المرحلة الأولى الافتتاحية من رالي باها أبوظبي، والذي يقام تحت رعاية مجلس أبوظبي الرياضي.

وفاز القاسمي بالمرحلة الأولى (مرحلة عراضة الخاصة) ومسافتها 97 كم بفارق 21 دقيقة و57 ثانية عن مواطنه نوح بوحميد الذي حل في المركز الثاني.

ويشارك في الرالي 44 سائقاً ودراجاً انطلقوا أمس من تل مرعب بجوار واحات ليوا. وقال الشيخ خالد القاسمي الذي يتصدر قائمة فئة تي 1 بعد فوزه بألقاب ثلاث جولات سابقة: «لقد كانت مرحلة صعبة، تمكنا من القيادة بمعدل سرعة جيدة بحيث شكلت المرحلة تدريباً جيداً لنا».