نهيان بن مبارك يحضر افتتاح دوري «الدار أبوظبي تي 10» للكريكت

بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، انطلقت منافسات دوري «الدار أبوظبي T10» للكريكت، الذي تستمر منافساته حتى 25 نوفمبر الجاري على أرض استاد زايد للكريكت، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين في مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للكريكت.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بالفرق الثمانية المشاركة في الدوري الذي يقام لأول مرة في الإمارات، مؤكداً أن نجاح أبوظبي في استقطاب أبرز الأندية والمنتخبات الدولية بما فيها رياضة الكريكت، دليل على المكانة الريادية التي باتت تتمتع بها الدولة على مستوى العالم في استضافة وتنظيم الأحداث الكبرى.

وأشاد بالجهود المبذولة في استضافة الدوري، والتي نجحت في استقطاب نجوم رياضة الكريكت وأساطيرها للحضور والمنافسة في أبوظبي، لينضم الدوري إلى سلسلة النجاحات الكبيرة التي حققتها أبوظبي في جذب الأسماء العالمية، ولتؤكد على التنافسية العالية للإمارة..أبوظبي - البيان الرياضي