إضراب اللاعبين في عين مليلة الجزائري بسبب الرواتب

المصدر: الجزائر - د ب أ

قرر لاعبو نادي جمعية عين مليلة الناشط في دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم الدخول في إضراب اعتباراً من أمس احتجاجاً على عدم تلقي رواتبهم، كما أعلن المدير الفني عز الدين ايت جودي عزمه على ترك منصبه.

ويعتزم اللاعبون الاستمرار في حركتهم الاحتجاجية لمدة يومين للضغط على مسؤولي النادي لتلبية مطالبهم.

وقال المدير الفني في تصريحات للإذاعة الجزائرية، إن اللاعبين غابوا عن مران أمس بعدما أبلغوه بخطوتهم، لافتاً إلى دعمه لهم في قرارهم. ويحتل جمعية عين مليلة المركز السابع في الدوري بفارق ست نقاط عن مولودية الجزائر وشباب بلوزداد المتصدرين.