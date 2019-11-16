دمج أصحاب الهمم في أنشطة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

عقد مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، اجتماعاً مهماً برئاسة مطر سهيل اليبهوني، وحضور خالد بن شيبان نائب الرئيس، وباقي أعضاء مجلس الإدارة، وخلال الاجتماع اتخذ المجلس عدة قرارات مهمة منها ضم فئة أصحاب الهمم ودمجهم في أنشطة النادي وتوفير الدعم المطلوب لتميزهم محلياً ودولياً.

كما تم اعتماد برنامج لدعم الخدمة المجتمعية لممارسين لرياضة الدراجات في أبوظبي، والموافقة على الشراكة مع أكاديمية الشباب لفريق الإمارات للمحترفين لتنفيذ مشروع (من المدارس نبدأ). واعتمد المجلس الإستراتيجية الجديدة للنادي والموافقة على تطوير وتفعيل مضمار الدراجات بالعين، وقرر أيضاً إنشاء مركز للدراجات في العين تابع لأبوظبي للدراجات.