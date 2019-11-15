خورفكان لأصحاب الهمم يستقبل الضيوف

المصدر: خورفكان - البيان الرياضي

استقبل نادي خورفكان لأصحاب الهمم وفد نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، والذي ضم المستشار الفني أحمد بن إبراهيم الدحيم والدكتور خالد بن ناصر الجميعة

وكان في استقبال الوفد السعودي أحمد حسن القاضي أمين السر العام وخليل محمد جمعة المنصوري أمين السر المساعد - المدير المالي ومحمد أحمد عبيد الكندي رئيس اللجنة الثقافية والاجتماعية وإبراهيم محمد النقبي رئيس لجنة أولياء الأمور والأسر، وعائشة الحمودي رئيسة لجنة الاستراتيجية والتميز المؤسسي.

وتطرق الطرفان خلال جولة الوفد السعودي لبحث سبل التعاون بين الناديين في المستقبل، فضلاً عن رغبة النادي السعودي في الاطلاع على تجربة نادي خورفكان في إنشاء مبنى رياضي ثقافي اجتماعي متكامل لخدمة شريحة أصحاب الهمم.