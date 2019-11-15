مياه أبوظبي تستضيف منافسات الزوارق اللاسلكية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم واحدة من أكثر المسابقات رغبة وإقبالاً لدى جمهور الشباب، وهي بطولة الإمارات للزوارق اللاسلكية، في جولتها الأولى على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، ويأتي تنظيم هذه البطولة للموسم الثالث على التوالي، بعد النجاح والتفوق الذي حظيت به البطولة في ظهورها في المواسم السابقة، والإقبال الكبير والرغبة لدى جمهور الشباب في أن يكون هناك بطولات مشابهة له على جدول وأجندة النادي البحري.

وشهد الموقع الرسمي للنادي، ارتفاع عدد المشاركين والمتسابقين، الذين يستفيدون من خدمة التسجيل الإلكتروني والمسبق في أي منافسة، ويسعى النادي إلى أن تكون هذه البطولة ثابتة وراسخة في السنين المقبلة، وإحدى المنافسات الرياضية التي بدأ النادي بصناعة آلية مقننة، كي تكون رياضة منتشرة، وذات قوانين خاصة مع بقية الرياضات البحرية، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المسجلين 35 متسابقاً في هذه الجولة. وتنطلق البطولة بنظام الفئات، حيث تنقسم فئات زوارق الإلكترونية إلى 2 سل، 3 سل و4 سل، حيث تعد الأخيرة هي فئة المحترفين والكبار في المنافسة.

من جهته، أوضح سالم الرميثي مدير عام النادي، أن المشاريع الرياضية الجديدة في استراتيجية نادي أبوظبي، تبدأ دوماً بأفكار يتم تطبيقها على أرض الواقع، ومسابقة الزوارق اللاسلكية، هي إحدى هذه الأفكار، التي سيكون لها حضور وتأثير إيجابي في جمهور الشباب لاحقاً.