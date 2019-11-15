الظالعي يخوض انتخابات الرئاسة لـ«آسيوي الرجبي»

المصدر: دبي - العوضي النمر

يغادر اليوم قيس الظالعي أمين عام اتحاد الرجبي رئيس الاتحاد العربي للعبة متوجهاً إلى بالي الإندونيسية لخوض انتخابات الاتحاد الآسيوي للعبة على منصب الرئيس، في الانتخابات التي ستجرى بعد غد الأحد، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، ويرافقه محمد سلطان الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد الرجبي والخبير خالد آل حسين من الهيئة العامة للرياضة أحد أعضاء فريق العمل والذي تم تشكيله من قبل الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد لمساندة الظالعي في الانتخابات، ويضم أيضاً ناصر التميمي المدير المالي للاتحاد الدولي للجودو الأمين العام لاتحاد الإمارات للجودو وأسامة الشعفار عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات، والعميد طلال الشنقيطي الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية.

في الوقت الذي وصل كل من محمد شاكر عضو مجلس إدارة اتحاد الرجبي أمين عام الاتحاد العربي وحمدان سليمان المدير التنفيذي للاتحاد وعمل الترتيبات اللازمة لمرشح الإمارات، وانتظار وصول الوفد الإماراتي.