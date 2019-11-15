الاتحاد السوداني يبلغ عن تجاوزات المنان

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أفادت مصادر موثوق منها لـ«البيان الرياضي» أن الاتحاد السوداني لكرة القدم، أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالتجاوزات المالية لأمين مال الاتحاد السابق أسامة عطا المنان، وأكد المصدر أن الاتحاد السوداني بدأ الخطوة منذ ستة أشهر، وشهدت مكاتبات بين الاتحادين تتعلق بتحديد المبالغ والقرارات القضائية الصادرة في القضية، واعتبر المصدر أن العقوبات المتوقعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم في حال تم إدانته قد تحرمه من ممارسة العمل الرياضي لسنوات طويلة، وكانت أخبار قد رشحت مؤخراً عن تسويات مالية بين الاتحاد السوداني، والمنان، ووجهت اتهامات في العام 2018 لأمين مال الاتحاد السابق بخيانة الأمانة والاستيلاء على أموال الاتحاد دون وجه حق، كما تم إسقاط الحصانة البرلمانية عنه.