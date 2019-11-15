كريس وود.. «المهاجم الجوال»

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
لا يهدأ له بال لا في الملعب ولا خارجه، فالحركة المستمرة هي الصفة الرئيسية للمهاجم النيوزلندي كريس وود، وهي أيضاً صفته في مشواره الرياضي الذي تجول فيه بين أكثر من 10 أندية في أقل من 17 عاماً.
4
مواسم هي أطول فترة قضاها كريس وود في فريق واحد، وكان ذلك مع فريق كمبريدج الأسترالي في بداية مشواره الاحترافي، وتحديداً بعد أن انتقل من مرحلة الناشئين إلى مرحلة الشباب.
14
نادياً لعب لها وود خلال مسيرته التي بدأت عام 2002، من بينها 10 أندية إنجليزية أشهرها ليستر وليدز وبيرمنغهام وبيرنلي.
5
يعد خامس لاعب نيوزلندي يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمرليغ» عندما لعب مع ألبيون في مواجهة بورتسموث في أبريل عام 2009.
15
يعتبر وود أغلى لاعب يتعاقد معه بيرنلي، حيث دفع النادي 15 مليون جنية إسترليني للحصول على خدماته عام 2017، ويأمل وود على غير عادته، أن يبقى طويلاً في صفوف الفريق حيث مدد عقده حتى عام 2023
بطاقة
الاسم: كريستوفر غرانت وود
تاريخ الميلاد: 7 – 12 - 1991
مكان الميلاد: أوكلاند - نيوزلندا
الطول: 191 سم
الخانة: مهاجم
الأندية
أونهانغ: 2002 – 2003
كمبريدج: 2003 – 2007
هاميلتون يندرز: 2007
ويكاتو: 2007 – 2008
ألبيون: 2009
بانزيلي: 2010
برايتون أند هوف: 2010 – 2011
بيرمنغهام: 2011 – 2012
بيرستول: 2012
ميلويل: 2012
ليستر: 2013 – 2015
إبسويتش: 2015
ليدز: 2015 – 2017
بيرنلي: 2017
إحصاءات الموسم
عدد المباريات: 14
عدد الدقائق: 847
الأهداف: 6
التمريرات الحاسمة: 0
البطاقات الصفراء: 1
البطاقات الحمراء: 0
محاولات على المرمى: 2.3 في المباراة
دقة التمرير: 81%
قيادة الهجمات: 3.2 في المباراة
نجم المباراة: 1
نقاط القوة
التمركز في منطقة الجزاء: 96%
الكرات العكسية: 94%
قيادة الهجمة: 89%
إنهاء الهجمة: 95.2%
التحكم في الكرة: 82.3%
المهام الدفاعية: 94%
دعم الزملاء: 95.1%