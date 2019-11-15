كريس وود.. «المهاجم الجوال»

المصدر: إعداد - مجتبى فاروق

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

لا يهدأ له بال لا في الملعب ولا خارجه، فالحركة المستمرة هي الصفة الرئيسية للمهاجم النيوزلندي كريس وود، وهي أيضاً صفته في مشواره الرياضي الذي تجول فيه بين أكثر من 10 أندية في أقل من 17 عاماً.

4

مواسم هي أطول فترة قضاها كريس وود في فريق واحد، وكان ذلك مع فريق كمبريدج الأسترالي في بداية مشواره الاحترافي، وتحديداً بعد أن انتقل من مرحلة الناشئين إلى مرحلة الشباب.

14

نادياً لعب لها وود خلال مسيرته التي بدأت عام 2002، من بينها 10 أندية إنجليزية أشهرها ليستر وليدز وبيرمنغهام وبيرنلي.

5

يعد خامس لاعب نيوزلندي يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمرليغ» عندما لعب مع ألبيون في مواجهة بورتسموث في أبريل عام 2009.

15

يعتبر وود أغلى لاعب يتعاقد معه بيرنلي، حيث دفع النادي 15 مليون جنية إسترليني للحصول على خدماته عام 2017، ويأمل وود على غير عادته، أن يبقى طويلاً في صفوف الفريق حيث مدد عقده حتى عام 2023

بطاقة

الاسم: كريستوفر غرانت وود

تاريخ الميلاد: 7 – 12 - 1991

مكان الميلاد: أوكلاند - نيوزلندا

الطول: 191 سم

الخانة: مهاجم

الأندية

أونهانغ: 2002 – 2003

كمبريدج: 2003 – 2007

هاميلتون يندرز: 2007

ويكاتو: 2007 – 2008

ألبيون: 2009

بانزيلي: 2010

برايتون أند هوف: 2010 – 2011

بيرمنغهام: 2011 – 2012

بيرستول: 2012

ميلويل: 2012

ليستر: 2013 – 2015

إبسويتش: 2015

ليدز: 2015 – 2017

بيرنلي: 2017

إحصاءات الموسم

عدد المباريات: 14

عدد الدقائق: 847

الأهداف: 6

التمريرات الحاسمة: 0

البطاقات الصفراء: 1

البطاقات الحمراء: 0

محاولات على المرمى: 2.3 في المباراة

دقة التمرير: 81%

قيادة الهجمات: 3.2 في المباراة

نجم المباراة: 1

نقاط القوة

التمركز في منطقة الجزاء: 96%

الكرات العكسية: 94%

قيادة الهجمة: 89%

إنهاء الهجمة: 95.2%

التحكم في الكرة: 82.3%

المهام الدفاعية: 94%

دعم الزملاء: 95.1%