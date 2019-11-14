رئيس دولي الكاراتيه يطّلع على تحضيرات المونديال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استقبل اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي، أول من أمس بدبي، أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه في إطار الاجتماعات التنسيقية والمتابعة الدورية للتحضيرات لبطولة العالم للكاراتيه، التي سيتم تنظيمها خلال شهر نوفمبر 2020 بصالة كوكاكولا ارينا بسيتي ووك في دبي، والتي تتزامن مع تنظيم إكسبو 2020.وتم في الاجتماع مناقشة الترتيبات والإجراءات الخاصة بإقامة مونديال الكاراتيه للرجال والسيدات في نوفمبر 2020 والعديد من النقاط المهمة .