«أكونيا» نحو رقم قياسي في رالي باها أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يسعى السائق الأرجنتيني آريل جاتون إلى رقم قياسي في عالم الراليات عندما يشارك على متن سيارة كهربائية في رالي باها أبوظبي، وكان جاتون قد حقق إنجازاً تاريخياً في رالي داكار 2017 عندما أصبح أول مشارك بسيارة تعمل حصرياً بالكهرباء المستمدة من مصادر متجددة.ومنذ ذلك الحين شاركت السيارة، والمعروفة باسم أكونيا ، في العديد من الراليات في كل من إيطاليا والمغرب وأستراليا وستكون بعد مشاركتها في رالي باها أبوظبي السيارة الكهربائية الوحيدة التي تتم راليات متخصصة في خمس قارّات.