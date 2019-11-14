«تنمية المجتمع أبوظبي» تطلق «كن رياضياً»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، عن إطلاق مبادرة «كن رياضياً- أبوظبي»، وهي مبادرة رائدة، تهدف إلى النهوض بأسلوب الحياة الصحي، من خلال سلسلة من الفعاليات المجتمعية المستمرة في جميع أنحاء أبوظبي. وتهدف المبادرة إلى تعزيز نمط الحياة الصحية لمختلف شرائح المجتمع، عبر دمج عناصر الحياة العصرية الصحية مع الألعاب الرياضية والأنشطة الترفيهية.

وقال الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، بأن دائرة تنمية المجتمع ومنذ تأسيسها، تعمل على تحسين نمط الحياة لسكان إمارة أبوظبي، من خلال خلق مناخ مجتمعي يساعد أفراد المجتمع على تعزيز دورهم في مسيرة التنمية المستدامة، التي تشهدها أبوظبي في مختلف المجالات. وأضاف: نؤمن بضرورة إثراء الحياة المجتمعية في الإمارة بمختلف المبادرات والبرامج النوعية، والتي تصب في تحقيق رؤيتنا المتمثلة في «حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع».