«الجليلة لثقافة الطفل» يشارك في «تحدي دبي»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تماشياً مع «تحدي دبي»، الذي يهدف لجعل مدينة دبي المدينة الأكثر نشاطاً في العالم، انطلقت فعالية «كن نشطاً» الرياضية لإذاعة «بيرل إف إم» الإذاعة المخصصة للطفل والأسرة في مركز الجليلة لثقافة الطفل، بحضور ما يقارب 200 طفل من مختلف الجنسيات. ركزت الفعالية على الأنشطة الرياضية مثل كرة القدم، الفنون الدفاعية، رمي السهام، ألعاب الجري والقفز عبر الحواجز البلاستيكية. وتشجيعاً لعامل المنافسة الودية بين الأطفال، تم تقسيم الأطفال إلى مجموعات تتنافس في ما بينها لجمع أكثر عدد من النقاط والفوز بجوائز قيمة وقسائم اشتراك في أكاديميات رياضية قدمتها شركة «جلف ستار»، والتي تتخذ من إمارة دبي موقعاً رئيسياً لها.

صاحب الفعالية العديد من الأنشطة الفنية مثل الرسم على الوجوه وتشكيل المجسمات الورقية بالألوان. وقد تم تخصيص مساحة رياضية آمنة للأطفال دون سن السادسة للمشاركة في التحديات الرياضية، التي شهدت تفاعلاً كبيراً من الأهالي والأطفال.

ولأن الجسم السليم في العقل السليم، حرصت (بيرل إف إم) على تخصيص مساحة كاملة للمأكولات والمشروبات الصحية واستضافة خبراء متخصصين في طب الطفل والغذاء لتقديم النصائح للأمهات والآباء والأطفال حول أفضل الممارسات الغذائية للطفل، وتم تقديم جميع الوجبات مجاناً للحضور.

وبعد يوم حافل بالحماسة والصحة والرياضة، اختتمت الفعالية بتقديم الجوائز لجميع الأطفال المشاركين.