المشاكل تبعد عبد الرزاق حمد الله عن أسود الأطلس

المصدر: البيان الإلكتروني

وصف البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي الأول، عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي باللاعب المثير للمشاكل، وأكد أنه طوى صفحة انضمام اللاعب إلى "أسود الأطلس" نهائيا.

وقال خليلوزيتش خلال مؤتمر صحافي لـ "أسود الأطلس" اليوم الأربعاء قبل مباراة المنتخب ضد موريتانيا في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2021: "لست معنياً بقرار حمدالله، بأن يأتي إلى المنتخب أو لا يأتي فهذا شأنه، ويجب علينا قلب صفحة حمد الله، أعتقد أنه اتخذ القرار الصحيح"

وأضاف في تصريحات نقلها موقع "lesiteinfo" المغربي: طويت صفحة هذا اللاعب نهائياً، إنه موهوب لكنني شاهدت بالفعل مبارياته، لم أغلق الباب أمامه أبداً، لكنه فضل الاعتزال على المستوى الدولي، وما يهمني هو العناصر التي تحضر كلما تم ضمها إلى القائمة، وحمدالله لاعب مثير للمشاكل، ولا أهتم بهؤلاء اللاعبين.

يذكر أن حمدالله، لاعب النصر السعودي، أعلن اعتزاله الدولي، يوم الاثنين الماضي، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" دون الكشف عن الأسباب.