محمد بن سلمان يوجه بتوفير 4 طائرات لنقل جماهير الهلال إلى اليابان

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بتأمين 4 طائرات لنقل جمهور الهلال المساند لفريق نادي الهلال في مباراة أوراوا الياباني، ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، التي ستقام في اليابان على استاد سايتاما يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري.

وقال الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة السعودية، يوم الأربعاء، على "تويتر": يأتي التوجيه دعماً لممثل الكرة السعودية فريق الهلال وتحفيزا للاعبين لحسم اللقب لصالحه، بعد أن أنهى مواجهة الذهاب بالرياض بالفوز بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود.

وأضاف البيان: ستبدأ هيئة الرياضية بالتنسيق مع مجلس إدارة نادي الهلال بوضع الترتيبات اللازمة من قبل النادي لنقل الجماهير إلى اليابان.