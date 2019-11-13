مارادونا يؤكد مساندته للرئيس البوليفي السابق موراليس

المصدر: د ب ا

أكد أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا مساندته للرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس الذي استقال من منصبه يوم الأحد.

وندد مارادونا بما وصفه "الانقلاب العسكري" في بوليفيا.

ونشر مارادونا عبر حسابه على شبكة "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي صورة له مع موراليس وهما يبتسمان تم التقاطها في 2008.

وأوضح الأسطورة الأرجنتيني: "أدين الانقلاب العسكري في بوليفيا خاصة فيما يتعلق بالشعب البوليفي، وإيفو موراليس، إنه شخص جيد كان دائما يعمل من أجل الفقراء".

وأعلن موراليس استقالته وإجراء انتخابات جديدة يوم الأحد بعد أسابيع من الاحتجاجات وأعمال الشغب ضد تزوير مزعوم في انتخابات 20 أكتوبر، التي حقق فيها الرئيس اليساري انتصارا صريحا على منافسه من يمين الوسط كارلوس ميسا.