«أبوظبي الرياضي» يطلق حملة خيرية للتبرع بالملابس الرياضية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أطلق مجلس أبوظبي الرياضي حملة خيرية للتبرع بالملابس الرياضية، تحت شعار «نجري معاً» بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي.

وذلك لدعم الفئات المجتمعية المحتاجة من أجل المشاركة والتفاعل بسباقات ماراثون أدنوك أبوظبي الذي سينطلق يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2019 من أمام مقر أدنوك في كورنيش أبوظبي. وقام مجلس أبوظبي الرياضي بإنشاء خيمة للتبرع بالقرب من مقره في مدينة زايد الرياضية .

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: حريصون على تقديم الدعم والمساعدة لكافة الفئات المحتاجة في المجتمع والوصول لهم من أجل إشراكهم في سباقات ماراثون أدنوك أبوظبي وكافة الأنشطة الرياضية الأخرى، انطلاقاً من نهج قيادتنا الرشيدة وامتداداً للمبادرات الوطنية الداعمة للمساهمات وإحداث التأثير الإيجابي في حياة الآخرين.