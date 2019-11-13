مشاجرة تبعد سترلينغ عن «الأسود الثلاثة»

المصدر: لندن - وكالات

تم استبعاد رحيم سترلينغ جناح مانشستر سيتي من صفوف منتخب إنجلترا «الأسود الثلاثة» إثر عراكه مع مدافع ليفربول جو غوميز خلال معسكر الفريق الذي يستعد لمواجهة مونتينيغرو في تصفيات أوروبا 2020.

وكان عراك نشب بين اللاعبين خلال مباراة القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري. وكشفت صحيفة «دايلي ميل» بأن بعض أفراد المنتخب الإنجليزي تدخلوا للفصل بين اللاعبين بعد «مواجهة بدنية». وأصدر الاتحاد الإنجليزي بياناً قال فيه مدرب المنتخب غاريث ساوثغيت اتخذنا القرار بعدم الاعتماد على رحيم للمباراة ضد مونتينيغرو».

وأضاف: أحد أهم التحديات وإحدى أهم نقاط القوة بالنسبة إلينا هو فصل عداوة الأندية عن المنتخب الوطني. للأسف، كانت مشاعر مباراة (الأحد) لا تزال موجودة.