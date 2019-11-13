انضمام صلاح لمنتخب مصر يقلق ليفربول

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

حالة من القلق تنتاب الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بعد إصرار نجمه المصري محمد صلاح، على السفر إلى مصر والانضمام لمنتخب بلاده، استعداداً لملاقاة منتخب كينيا، بعد غد، ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة السابعة، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وصل صلاح، إلى مقر إقامة المنتخب بمدينة الإسكندرية الساحلية، صباح أمس، تمهيداً للانضمام للمعسكر، ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، فقد كان مسؤولو ليفربول يرغبون في بقاء صلاح والخضوع للفحص الطبي، بعدما أصيب في مباراة فاز فيها فريقه على مانشستر سيتي (3-1) الأحد الماضي، بالجولة 12 للدوري الإنجليزي.

وبرغم ذلك أصر صلاح على الانضمام لمنتخب بلاده، على أن يخضع لفحص طبي في مصر، وينتظر الجهاز الطبي لليفربول النتيجة، مع مخاوف من تجدد الإصابة.

واكتملت صفوف المنتخب المصري بانضمام اللاعبين الدوليين، استعدادا لخوض المباراة التي ستقام على ملعبه ووسط جماهيره، قبل السفر لمواجهة جزر القمر خارج الأرض يوم 18 من نوفمبر الجاري.

من ناحية أخرى أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت فعالياتها أمس، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن وقوع فريقي المصري البورسعيدي وبيراميدز المصريين، في المجموعة الأولى مع رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتاني.

ونجحا المصري وبيراميدز في بلوغ دور المجموعات للبطولة، بعدما نجحا في تخطي الأدوار التمهيدية، حيث صعد المصري على حساب كوت دي أور بطل سيشل، وصعد بيراميدز على حساب يانغ أفريكانز التنزانى.

ويشهد دور المجموعات وجود 6 فرق عربية.