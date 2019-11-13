«السماوي» في متحف قصر الحصن

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

زارت بعثة الفريق الأول لبني ياس لكرة القدم متحف قصر الحصن في أبوظبي ضمن برنامج ترفيهي سياحي يستهدف التعريف بأبرز المعالم.

وضم الوفد محمد سهيل الكثيري عضو مجلس الإدارة رئيس المبادرات المجتمعية والمدير الفني للسماوي وينفريد شايفر بجانب طاقمه الفني والإداري والطبي وجميع لاعبي الفريق الأول.

وشملت الزيارة جميع أجزاء ومرافق المتحف حيث تم استقبال البعثة بكل حفاوة وكرم من جانب المسؤولين القائمين على المتحف وتم التعريف على كل ما يحتويه القصر من كنوز أثرية ومرافق متنوعة خلال جولة استغرقت اكثر من ساعة كاملة.