الهلال يعلن الحرب على «الألتراس»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أعلن نادي الهلال السوداني الحرب على «الألتراس» بعد أن أصدر قرارًا قضى بمنع المجموعة من دخول ملعب الهلال، على خلفية ما بدر منها خلال حفل تكريم رئيس النادي أشرف سيد أحمد الكاردينال مؤخرًا.

وكان «الألتراس» قد ردد هتافات تطالب برحيل الكاردينال ، وظلت الهتافات طوال فترة الكلمة التي ألقاها في الحفل.

وفي سياق متصل استدعت نيابة الثراء الحرام والمشبوه بالخرطوم، الكاردينال وذلك للرد على بلاغين بخصوص تجاوزات في ميزانية نادي الهلال. من ناحية أخرى يستضيف المنتخب السوداني اليوم منتخب ساوتومي في افتتاح مشوار تصفيات أمم أفريقيا .