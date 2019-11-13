نجوم «السيليساو» تسطع في سماء أبوظبي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

اكتملت قائمة المنتخب البرازيلي «السيليساو» في معسكره المقام حالياً في العاصمة أبوظبي استعداداً لمواجهة الأرجنتين في القمة اللاتينية، ودياً في الرياض يوم الجمعة المقبل، وكوريا الجنوبية يوم 19 نوفمبر الجاري على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وذلك عقب انضمام 14 لاعباً لتدريبات الفريق في أبوظبي.

وانضم نجما ليفربول ومانشستر سيتي فيرمينيو وجيسوس إلى تدريبات «السيليساو» التي أجريت على استاد آل نهيان بنادي الوحدة أمس.

بالإضافة إلى الحارس أليسون بيكر ودانييل فوزاتو وسانتوس ودانييلو والكيس ساندرو ورينان لودي وإيمرسون وفيليبي لويس وفابينيو ودوغلاس لويس ولوكاس باكيتا وويسلي، لتكتمل قائمة المنتخب البرازيلي، الذي خاض المران الأول، مساء أول من أمس، بـ 9 لاعبين فقط وهم: أرثر، كاسيميرو، كوتينهو، ماركينيوس، ميليتاو، ريتشارلسون، ردوريغو، ويليان، والقائد تياغو سيلفا.

ويغادر المنتخب البرازيلي اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض لخوض ودية الأرجنتين يوم الجمعة المقبل على أن يعود الفريق بعدها إلى أبوظبي مرة أخرى استعداداً لودية كوريا الجنوبية.

من جهته أعرب لاعب البرازيل وتشيلسي الإنجليزي ويليان عن أسفه للإهانات العنصرية التي تعرض لها مواطنه البرازيلي تايسون الذي يلعب في صفوف شاختار الأوكراني خلال إحدى مباريات الفريق قبل أيام، مطالباً الكيانات والاتحادات الرياضية باتخاذ موقف صارم وردود أفعال قوية لمواجهة بعض حالات العنصرية ضد لاعبي كرة القدم.

وقال ويليان في تصريحات صحافية عقب مران المنتخب البرازيلي على استاد آل نهيان مساء أول من أمس: إنها حلقة حزينة أخرى تحدث في كرة القدم، فنحن اللاعبين نحاول القيام بواجبنا، ونسعى كذلك لإنهاء العنصرية.

لكني أعتقد أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الاتحادات، وقبل فترة حدث نفس الأمر في إنجلترا، أعتقد أن الاتحادات يجب أن تصدر عقوبات حتى تنتهي العنصرية تماماً في ملاعب كرة القدم، بالطبع نشعر بالحزن ونأمل أن ينتهي هذا الأمر في أسرع وقت ممكن.

وعن مواجهة الأرجنتين الودية أوضح: هناك دائماً ضغوط عندما يتعلق الأمر بكلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين حتى ولو كانت مباراة ودية.

وتحدث ويليان عن قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي مؤكداً أنه أفضل لاعب في العالم ولا مثيل له، واللعب أمامه أمر مميز، ونحن نعرف ما يجب علينا القيام به للحد من خطورته.

وأشار ويليان إلى أن غياب نيمار عن المنتخب البرازيلي مؤثر كونه لاعباً من العيار الثقيل ولكن البرازيل لديها مجموعة جيدة من اللاعبين وتعتمد على الجماعية، وقال: في المباراة أمام الأرجنتين لديهم ميسي وليس لدينا نيمار ولكننا نملك لاعبين جيدين في الفريق.

من جانبه أكد قائد المنتخب البرازيلي تياغو سيلفا أن تركيزه منصب على مشواره مع «السيليساو» في الوقت الحاضر دون النظر لإمكانية اللعب في كأس العالم القادمة في 2022 من عدمه، وذلك نظراً لكبر سنه بعدما وصل لسن الـ 35.

وقال سيلفا: أنظر إلى الوقت الحاضر، إذا قلت إنني لا أفكر في كأس العالم القادمة سأكون كاذباً لكن تركيزي الأكبر على التصفيات مع البرازيل وليس إلى ما إذا كنت سأتمكن من اللحاق بالمونديال أم لا.