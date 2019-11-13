مانشستر يونايتد يستغل أزمة رونالدو

المصدر: روما - وكالات

كشفت تقارير صحافية إيطالية أن مانشستر يونايتد يفكر «بشكل جدي» في فتح باب التفاوض، من أجل استعادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو .

وقال موقع «كالتشيو ميركاتو» إن إد وودوارد نائب رئيس نادي «الشياطين الحمر» ناقش مع مجلس الإدارة فكرة التوقيع مع «الدون»، الذي يعيش فترة صعبة مع يوفنتوس الإيطالي.

وتابع: «تعتقد إدارة يونايتد أن هذا هو التوقيت المثالي لفتح باب التفاوض، في خضم أزمة رونالدو المستمرة مع ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس». وذكر «كالتشيو ميركاتو» أنه في حال اتسعت هوة الخلاف بين اللاعب ومدربه، فإن رونالدو قد يغادر الدوري الإيطالي في وقت قريب.