تدشين «أولمبياد التسامح» بجامعة الإمارات

المصدر: العين - البيان الرياضي

انطلقت، أول من أمس، منافسات الأولمبياد الرياضي الحادي عشر الذي تنظمه وحدة الأنشطة الرياضية في جامعة الإمارات بمدينة العين، تحت شعار «أولمبياد التسامح»، وتشهد البطولة منافسات في كرة القدم تجرى على ملاعب المعهد الإسلامي وكرة السلة والكرة الطائرة واللياقة البدنية وتقام بصالة الأنشطة الرياضية في المجمع الرياضي بالجامعة.

وعلى صعيد كرة القدم، وضمن برنامج مباريات المجموعة الأولى، تغلّب فريق جامعة أبوظبي على فريق شركة خدمات برباعية نظيفة، وبعدها فاز بهدف نظيف على فريق جامعة الإمارات الذي عوّض خسارته في المباراة الأولى، وفاز في الثانية على شركة خدمات بنتيجة 2/‏صفر، ليتأهل مع فريق جامعة أبوظبي إلى الدور الثاني.