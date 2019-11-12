بالسلاح واللنجاوي يمثلان «فيكتوري» في بطولات الدراجات المائية الدولية

المصدر: .دبي - البيان الرياضي

يخوض نجما رياضة الدراجات المائية بطلانا العالميان علي محمد يوسف اللنجاوي وخليفة خالد بالسلاح تحدياً رياضياً جديداً للمرة الأولى مع مؤسسة الفيكتوري تيم الرائدة في مجال الرياضات البحرية التي أعلنت انضمام البطلين إلى فريق المؤسسة المتخصص في سباقات الدراجات المائية.

ويستعد اللنجاوي وبالسلاح للظهور مع فريق مؤسسة الفيكتوري تيم للدراجات المائية في خريطة البطولات والأحداث الرياضية الدولية والعالمية المقبلة في منافسات فئة المحترفين جالس جي بي، حيث سيكون الظهور الأول لهما مع بداية العام الجديد 2020 في انطلاقة جولات بطولة الإمارات الدولية التي تتنقل بين أبوظبي ودبي والشارقة.

ويمثل قرار مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم بانضمام المتسابقين اللنجاوي وبالسلاح إلى فريق الدراجات المائية مفاجأة سارة، وإضافة كبيرة إلى قوة الفريق