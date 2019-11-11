«فار» يقترب من الملاعب المصرية

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

اقترب الاتحاد المصري لكرة القدم، من تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «فار»، وذلك بعد موافقة الاتحاد الدولي «فيفا» بشكل رسمي على تطبيق تقنية الفيديو في البطولات المصرية، سواء الدوري أو كأس مصر، ويبحث اتحاد الكرة حاليا الاتفاق مع شركة إسبانية، لتوفير الأجهزة الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو وتدريب الحكام بشكل مكثف على استخدام هذه التقنية.

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، قد أعلن أن تقنية الفيديو سيتم تطبيقها في مباريات الدوري المصري، خلال شهر يناير المقبل، وذلك بعد أن طالبت عدة أندية مصرية، على رأسها الأهلي والزمالك، بدخول التقنية لتوفير العدالة التحكيمية.