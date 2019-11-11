«القوة الجوية» يحذّر المريخ

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

وجه نادي القوة الجوية العراقي تحذيراً إلى نادي المريخ عبر الاتحاد السوداني لكرة القدم، مطالباً بعودة اللاعب بكري المدينة، والانضمام إلى تحضيرات الفريق على أسرع ما يكون، وانضم اللاعب بكري المدينة إلى نادي القوة العراقي لمدة عامٍ عن طريق الإعارة بعد تمديد عقده مع المريخ السوداني لعامين في صفقة بلغت 140 ألف دولار، وكان اللاعب قد عاد إلى الخرطوم في أكتوبر الماضي بسبب الملاريا الخبيثة، ورفض العودة لعدم إيفاء نادي القوة العراقي بالالتزامات المالية تجاهه.

وبحسب الاتفاق المبرم بين الأطراف الثلاثة، يحصل اللاعب على مبلغ وقدره 70 ألف دولار وفقاً للعقد تتضمن مقدم عقد ورواتب. ووفقا للأخبار التي رشحت فقد اكتفى نادي القوة الجوية بمنح المريخ مبلغ 70 ألف دولار، قيمة إرسال بطاقة اللاعب بكري المدينة الذي استلم 30 ألف دولار من المريخ نظير تجديد تعاقده لعامين.

من ناحية أخرى أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني، قراراً قضى برفض شكوى نادي الهلال، ضد لاعب هلال كادوقلي إيزي شكلاً لعدم تقديمها وفق الموعد المحدد، وكان الهلال قد دفع بشكوى، طاعناً في عدم قانونية مشاركة اللاعب إيزي مع هلال كادوقلي، في المباراة التي جرت بينهما ضمن المرحلة الثالثة من منافسة الدوري الممتاز.

من ناحية ثالثة خاض المنتخب السوداني تدريباً بملعب استاد الهلال بقيادة المدير الفني زدرافكو لوغاروشيتش وطاقمه المعاون، تأهباً للمواجهة المرتقبة أمام ساوتومي المقرّر لها بعد غد ضمن تصفيات أمم إفريقيا المقامة بالكاميرون.