عالمية أبوظبي للجوجيتسو 16 نوفمبر بمشاركة 69 دولة

المصدر: أبوظبي - وام

توجه عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للجوجيتسو، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، على رعايته لبطولة العالم للجوجيتسو التي تقام في أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 24 نوفمبر الجاري، مؤكداً أن رعاية سموه للبطولة أكبر ضمانة للنجاح وتعزز فرص إخراجها في أفضل صورة.

وقال الهاشمي: رياضة الجوجيتسو محظوظة بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي لولا دعمه لما وصلت إلى المكانة العالمية المرموقة التي بلغتها، ولما حققت الصدارة على المستوى الآسيوي، لا سيما وأن برنامج سموه لنشر الجوجيتسو في المدارس اعتبارا من عام 2008 كان بمثابة القاعدة التي تم الانطلاق منها لتحقيق الإنجازات القارية والعالمية، واختصار الزمن في الكشف عن المواهب وصناعة الأبطال بما جعل أبوظبي مركزاً عالمياً لهذه الرياضة.

ومن المنتظر أن تقام البطولة بمشاركة ما يقرب من 1500 رياضي من 69 دولة ، وهي التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الإماراتي في صالة مبادلة أرينا لفئات الناشئين والشباب والبالغين والأساتذة وفنون القتال والاستعراض «دوا» والبارا جوجيتسو.

وستكون بطولة العالم الأولى من نوعها التي تقام لأول مرة بشكل مجمع تحت مظلة الاتحاد الدولي، وتشمل كل هذه الفئات في مكان واحد بما يعزز مكانة أبوظبي عاصمة للجوجيتسو العالمي، باعتبارها تنظم أكبر البطولات، وتتبنى أفضل برامج لنشر وتطوير اللعبة في العالم، وتستضيف مقري الاتحادين الآسيوي والدولي، فضلاً عن تبنيها جهود الاعتماد الدولي للعبة في المنظمات القارية والعالمية.

من ناحية أخرى كشف مبارك المنهالي مدير البطولة النقاب عن البرنامج الزمني للمنافسات، موضحاً أن يوم الجمعة 15 نوفمبر الجاري سيشهد البداية الرسمية من خلال إنهاء إجراءات التسجيل، ونوه إلى أن إجراءات الوزن الرسمية سوف تجرى لكل فئة في مساء اليوم الذي يسبق كل منافسة.