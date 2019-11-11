بلدية دبي تكسب «تحدي البرواز»

توجت بلدية دبي بالمركز الأول في بطولة «تحدي برواز دبي» صباح أمس بختام المبادرة الأولى التي أطلقتها بلدية دبي، وشهدت مشاركة 19 هيئة ومؤسسة حكومية، ومثلها 74 من موظفي ومنتسبي تلك الهيئات والمؤسسات، وحقق فريق بلدية دبي المركز الأول بزمن 5.17 دقائق، وحل ثانياً فريق هيئة المعرفة والتنمية البشرية بزمن 6.37 دقائق، وثالثاً فريق وزارة الدفاع بزمن 6.44 دقائق، وذلك ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة البدنية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي.

طباعة Email لينكدين Pin Interest Whats App