الأسرة الرياضية السودانية في أبوظبي تكرم رموزها

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

احتفلت الأسرة الرياضية السودانية في أبوظبي، بفندق ونادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، بمناسبة مرور عام على ميلاد تنظيمهم الرياضي المجتمعي، وجاء الاحتفال الأنيق بحضور المستشار مصطفى الحسين الشريف القنصل العام بسفارة السودان لدى الدولة، والوزير المفوض بالسفارة وليد سيد.

وتم خلال الحفل تكريم الدكتور عثمان أحمد العوض رئيس رابطة الهلال في أبوظبي، والزميل الإعلامي وحارس مرمى الزهرة السابق صديق عباس الذي يعد أقدم الإعلاميين الرياضيين السودانيين بالإمارات، ونجم الهلال السابق مصطفى شاويش، ولاعب الهلال السابق أبو العز، والمدرب المخضرم بمدينة العين خالد عوض والإداري المثالي محجوب كمبال.