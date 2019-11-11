المنتخب الليبي في «ثوب تونسي»

المصدر: تونس - صالح قادري

وضعت القرعة الخاصة بمجموعات إقصائيات كأس أمم أفريقيا 2021 المنتخب التونسي مع منتخبات ليبيا وغينيا الاستوائية وتنزانيا في المجموعة نفسها، كما شاءت عملية القرعة أن يلتقي منتخب النسور نظيره الليبي في أول مباراة ستجمعهما يوم الجمعة 15 الجاري على استاد ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير واستعداداً لهذه المقابلة الأولى حرص مسؤولو المنتخب الليبي على أن يرتدي منتخبهم ثوباً تونسياً، ففضلاً عن أن التحضيرات متواصلة في مدينة سوسة التي لا تبعد سوى 20 كلم عن مدينة المنستير فإنهم تعاقدوا مع جهاز فني تونسي بالكامل بقيادة فوزي البنزرتي. وتتواصل تحضيرات المنتخب الليبي بانتظام.