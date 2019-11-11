تجارب متميّزة تنتظر الجمهور في «مبادلة للتنس»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

مع اقتراب موعد انطلاق فعاليات الدورة السنوية الثانية عشرة من بطولة «مبادلة العالمية للتنس»، يتصاعد حماس عشّاق التنس في الإمارات لمتابعة المنافسات التي ستشهدها البطولة والتي حجزت موعدها الجديد على أجندة الفعاليات الاجتماعية والرياضية في الإمارات خلال الفترة من 19-21 ديسمبر. وستقدّم البطولة لحاملي التذاكر تجربة استثنائية تتضاعف معها روعة المنافسات مع فعاليات الترفيه العائلية المبتكرة.

وستشهد البطولة التي تنعقد في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية أجواءً احتفالية متميزة مع مسابقات تفاعلية للفوز بجوائز رائعة، وأنشطة ترفيهية لجميع أفراد العائلة، إلى جانب الجلسات التفاعلية مع نجوم التنس المشاركين في البطولة.