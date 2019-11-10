10 سنوات سجناً لسارق لاعبي آرسنال

المصدر: لندن - وكالات

قضت محكمة أول من أمس، بالسجن عشر سنوات، على الشخص الذي أقدم على محاولة سرقة ثنائي آرسنال، المكون من مسعود أوزيل وسياد كولاشيناتس، باستخدام أسلحة بيضاء. وقضت محكمة هارو كراون بسجن آشلي سميث (30 عاماً)، عقب اعترافه بمحاولة سرقة ساعات يد بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني (255440 دولاراً)، من ثنائي أرسنال.

وينتظر جوردان نورثاوفر (26 عاماً)، وهو شريك في الجريمة أقر بتورطه في الهجوم، صدور حكم بشأنه. ووصف القاضي ايان بورني مرتكب الجريمة، سميث، بأنه مجرم له «سجل جنائي»، ومعروف لدى الشرطة.

وكان لاعب الوسط الألماني السابق أوزيل، يقود سيارته المرسيدس السوداء في شمالي لندن، عندما حاصرها شخصان على دراجة نارية، ويخفيان وجهيهما بخوذتين في 25 يوليو الماضي. وأظهر مقطع فيديو مصور، المدافع البوسني كولاشيناتس، الذي كان إلى جوار زميله في النادي اللندني، خارج السيارة يقاوم المهاجمين.