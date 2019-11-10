عبد العزيز النعيمي بطلاً لماراثون الدراجات المائية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

توج الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، بطلاً لسباق الهواة في ثالث جولات ماراثون الإمارات للدراجات المائية، الذي جرى أول من أمس، في المياه المقابلة لشاطئ الحمرية بالشارقة، بتنظيم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

وفي منافسات المحترفين جاء دراج نادي أبوظبي البحري، سلمان العوضي، في المركز الأول. توج أبطال الماراثون الفائزين بسباق الهواة وسباق المحترفين، علي بن سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي.