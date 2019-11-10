المريخ يترقب عقوبات قاسية من «فيفا»

المصدر: الخرطوم- حسن فاروق

تنتهي اليوم المهلة المتفق عليها بين إدارة نادي المريخ والمدرب الفرنسي دييغو غارزيتو لنيل مستحقاته طرف النادي والبالغة 160 ألف دولار،التزم النادي بدفعها قبل يوم الأحد الموفق 10 نوفمبر 2019. ولم تنجح إدارة النادي في الوفاء بها، وبات النادي مهدداً بعقوبات قاسية من الاتحاد الدولي لكرة القدم قد تصل إلى الهبوط للدرجة الثانية، ويتوقع أن يخاطب غارزيتو الاتحاد الدولي لكرة القدم بنهاية المدة المتفق عليها مع النادي، وعدم استلام مستحقاته المالية طرف النادي، وسبق أن تعرض نادي المريخ الموسم الماضي لعقوبة من الفيفا بحرمانه من تسجيلات اللاعبين، بسبب المستحقات المالية للاعب الإيفواري مارسيال.

من ناحية أخرى تمسّك لاعب المريخ منجد النيل بانتهاء عقده مع المريخ في الانتدابات الحالية، وبحسب مصدر مقرب من اللاعب فإنه طالب بتقييم المدة الإضافية من قبل المجلس، وأعلن عن رغبته في تجديد تعاقده لمدة عام. ويسود الجدل حول مدة التعاقد بين النادي واللاعب، إذ يرى منجد النيل أنه مرتبط بعقدٍ مع المريخ لثلاث سنوات، فيما أشار المجلس إلى أن عقد لاعبه يمتد لعامٍ إضافي.