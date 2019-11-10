إيقاف وغرامة عقوبة إهدار ركلة جزاء

المصدر: بروكسل - وكالات

سيخضع مباي دياني مهاجم كلوب بروج البلجيكي، لغرامة مالية واستبعاد من التشكيلة، بعد أن أهدر ركلة جزاء، لم يكن من المقرر أن يسددها، في الخسارة 1- 0 أمام سان جيرمان في دوري الأبطال.

وحصل بروج على ركلة جزاء في الدقيقة 76، وتقدم اللاعب الدولي السنغالي لتسديد الركلة، بدلاً من أن يتركها لزميله هانز فاناكن. لكن كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان، تصدى للكرة بنجاح، ليكلف دياني فريقه نقطة ثمينة، كان يحتاجها لتعزيز موقعه في المجموعة الأولى، التي يملك فيها نقطتين فقط بعد أربع مباريات.

وفرض النادي غرامة على دياني، واستبعد من تشكيلة الفريق في مباراة بالدوري البلجيكي اليوم أمام انتويرب. وقال المدرب فيليب كليمو، إنه لم يقرر بعد ما إذا كان دياني سيواصل اللعب مع الفريق مستقبلاً أم لا.

وأوضح: كان خطأ ساذجاً، أثر بشكل مباشر في النتيجة. اعترضنا جميعاً على ما حدث. «هذا النوع من الأحداث يثير المشاعر، حدثت مواجهة في غرفة الملابس بعد ذلك، لكنها كانت مواجهة لفظية وليست بدنية».