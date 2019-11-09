لماذا لا تحلق الطائرات فوق منزل ميسي؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير إسبانية الأسباب الحقيقية وراء منع الطائرات من التحليق فوق منزل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الواقع في أحد ضواحي مدينة برشلونة.

ويقطن ميسي رفقة عائلته في منطقة جافا، والتي تقع على بعد 25 كم من حدود مدينة برشلونة التي يلعب الأرجنتيني لفريقها منذ بداية مشواره.

وكشفت صحيفة "آس" أن السبب لا يتعلق بميسي، ولكن بوجود محمية طبيعية تدعى "جاراف" بالقرب من منزله، بالإضافة لمنطقة إبرو دلتا، وكلاهما يوجد بها تشكيل من الحيوانات البرية.

وبحسب التقرير، فيمنع الطيران من المرور فوق المنطقتين حتى لا يزعج الحيوانات المتواجدة بالمنطقة ويضر بالبيئة الطبيعية، وبدوره، لا يمكنه التحليق فوق منزل ميسي القريب.

ومن أجل عدم المرور فوق منزل اللاعب الأفضل بالعالم 6 مرات، يتعين على الطائرات التي تصل إلى مطار "إل برات" أن تأخذ جولة فوق البحر الأبيض المتوسط لتجاوز تلك المنطقة، بحسب روسيا اليوم.