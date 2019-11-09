الهلال السعودي يكسب اوراوا الياباني في ذهاب أبطال آسيا

المصدر: دبي- عماد الدين إبراهيم

سجل الهلال السعودي فوزا مهماً على نظيره أوراوا رد دايموندز الياباني اليوم السبت بهدف اندري كاريلو في الدقيقة 60، وذلك في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، والتي أقيمت على أرضية استاد جامعة الملك سعود.

وكان الهلال قد تأهل إلى النهائي بعد الإطاحة بالسد القطري في الدور السابق، أما أوراوا الياباني فقد انتصر على غاونغجو إفرغراند الصيني.

واستهل مدرب الهلال رازفان لوشيسكي المباراة بطريقة (4/4/2) وضمت التشكيلة كلامن : عبدالله المعيوف / محمد البريك / جانج هيون سوو / على آل بليهي / ياسر الشهراني / أندري كاريلو / سلمان الفرج / عبدالله عطيف / سالم الدوسري / سيباستتيان جيوفينكو / بافيتيمبي جوميز

واعتاد الهلال المشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا، ففي 16 نسخة غاب في اثنتين ووصل إلى 3 نهائيات.

ومنذ المسمى الجديد لدوري أبطال آسيا، ظهر الهلال في الأدوار الإقصائية للبطولة لأول في2007، عندما واجه الوحدة الإماراتي في ربع النهائي، قبل أن يقصى في لقاء الإياب.

وواجه الهلال أم صلال القطري في دور الستة عشر من عام 2009، وهزم حينها الفريق الأزرق بركلات الترجيح، وفي الموسم اللاحق، تجاوز الهلال دور الستة عشر بفوزه إيابا على بونيودكور الأوزبكي وألحقه بالغرافة القطري لكنه فشل في عبور ذوب آهن الإيراني.

وفي عام 2012 تجاوز الهلال نادي بني ياس الإماراتي بسبعة أهداف مقابل هدف قبل أن يتلقى واحدة من أسوأ هزائمه في دوري أبطال آسيا، رباعية نظيفة في ربع النهائي أمام أولسان الكوري الجنوبي.