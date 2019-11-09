بطولة صيد الأسماك للسيدات تنطلق اليوم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

ينظم نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية اليوم بالتعاون مع أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة منافسات الجولة الأولى من بطولة صيد الأسماك للسيدات.ومن المقرر أن تمنح جوائز لأكبر حصاد، وأطول سمكة، وأكبر سمكة.

ويعتبر نادي أبوظبي البحري الجهة الأولى التي تتبنى إقامة سباق صيد للسيدات حيث تدخل الفكرة حيز التنفيذ للموسم الثاني بنجاح كبير.

وقال سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية: توقعنا اقبالاً كبيراً وهو ما حدث بالفعل حيث إن عدد المشاركات تجاوز الـ100، وكان هناك اجتماع تنويري لتوضيح قوانين المنافسة، وتحديد مناطق الصيد، ووضع مختلف الآليات.