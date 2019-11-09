الرئيس التونسي يشيد بوقفة جماهير الأفريقي ويتسلم قميص النادي

المصدر: تونس - صالح قادري

أشاد الرئيس التونسي قيس سعيد بحملات التبرع التي قامت بها جماهير النادي الأفريقي بهدف إنقاذه من الديون المتراكمة، وثمنت الرئاسة التونسية المبادرة وأصدرت بياناً عقب لقاء الرئيس سعيد برئيس النادي عبد السلام اليونسي في قصر الرئاسي بقرطاج أول من أمس.

وجاء في البيان «ثمن رئيس الجمهورية خلال اللقاء الهبة الجماهيرية لمحبي النادي الأفريقي لتمكين هذه الجمعية العريقة من تجاوز الصعوبات الحالية ومواصلة توفير الفرص للشباب للتألق في كل الرياضات وعلى مختلف المستويات». ويعاني النادي من أزمة ديون منذ أربع سنوات تبلغ نحو (10.5 مليون دولار)، وتمكنت الإدارة من سداد نصف قيمة الديون.