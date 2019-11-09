العائلات تضع بصمتها في باكورة موسم الغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

شهد انطلاق موسم اتحاد الإمارات للغولف ظهوراً لافتاً للعائلات، في منافسات الجولة الشهرية الأولى للغولف.

وبعد تألق «فاطمة علي كلبت» في فئة الصغار، تألق أبناء عصام الجسمي وفاز سلطان بلقب الجولة للناشئين، وشقيقة راشد وصيفاً، وعائلة «سكيك» فاز الوالد أكرم بالمركز الثاني للجولة، وتوج ابنه أحمد بلقب أفضل أداء، وشقيقه الأصغر محمد وصيف الأشبال، وعائلة منصور العمادي وفاز منها راشد بصدارة فئة الشباب، وشقيقته علياء بفئة الفتيات، وأبناء محمد الحفيتي فاز منهم روضة بصدارة الصغار، وشقيقها راشد ثالث الناشئين.

وفي فئة الكبار فاز عادل الزرعوني نائب رئيس الاتحاد بالمركز الأول، علياء القبيسي بمنافسات الفتيات، وعبد الله الهاشمي بصدارة الرجال «بي»، وهشام إسماعيل الشريف بجائزة أطول ضربة.