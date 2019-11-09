كأس الاتحاد للمصارعة للأشبال اليوم بالشارقة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنظم شعبة المصارعة باتحاد المصارعة والجودو، اليوم، بطولة كأس الاتحاد للمصارعة برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والتي تحتضنها صالة مدرسة الأنصار بالشارقة بمشاركة 160 لاعبا، والتي تقام ضمن برنامج اللعبة للموسم الرياضي 2019 - 2020، الذي يشتمل على العديد من الفعاليات والمنافسات من ضمنها بطولة اليوم الوطني للأشبال والناشئين المقررة بالشارقة 23 نوفمبر الحالي.

ويتواصل برنامج المنافسات بإقامة الجولة الأولى من دوري المصارعة على مستوى الفرق بصالة نادي اتحاد كلباء، وذلك يوم 19 يناير 2020، كما تحتضن صالة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي نهائي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمصارعة، وعلى المستوى الخارجي تشارك مصارعة الإمارات في البطولة العربية للرجال بالقاهرة في نوفمبر الحالي، وتعقبها المشاركة في بطولة آسيا التي تقام بالصين تايبي.