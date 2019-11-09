اتحاد الجوجيتسو يشارك في «بينك بولو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

سجل اتحاد الإمارات للجوجيتسو حضوراً لافتاً في بطولة البولو الوردية (بينك بولو) التي استضافها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو أمس، التي تنعقد تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو، وتهدف إلى تعزيز مستويات التوعية حول سرطان الثدي، وتسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر، كونه يرفع احتمالات النجاة حتى 90% في حال اكتشاف المرض في مراحله الأولى.

وتأتي مشاركة اتحاد الإمارات للجوجيتسو في هذه الفعالية انسجاماً مع رؤيته الرامية للمساهمة في إثراء الثقافة الصحية وتشجيع المجتمع على تبني نمط حياةٍ صحي.