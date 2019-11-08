تعرف على مصير المتهمين بالتعدي على أوزيل وكولاسيناك

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، أنه تم الحكم على الثنائي الذي اعتدى على نجمي آرسنال مسعود أوزيل وكولاسيناك، بالسجن لعشر سنوات.

وتعرض نجما آرسنال، أوزيل وكولاسيناك لهجوم من شخص مجهول على دراجة نارية، في لندن يوليو الماضي.

المتهم الأول يدعى سميث، 30 عامًا، وصفه القاضي إيان بورن كيو سي بأنه "مجرم مهني" ومعروف لدى الشرطة، ويملك رخصة قيادة منتهية منذ 42 شهرًا، عندما حاول تنفيذ عملية السطو.

استخدم اللصان دراجة نارية مسروقة، وكانا يرتديا الخوذات والملابس الداكنة في محاولة لإخفاء هويتهما.

سميث أقر في وقت سابق بأنه أذنب عندما حاول السطو على بعد أمتار قليلة من منزل كولاسيناك في هامبستيد، شمال غرب لندن، في 25 يوليو.

وقال القاضي إن سميث، الذي مثل أمام المحكمة عبر الفيديو، كان له "دور قيادي" في محاولة السرقة الخطيرة للغاية مع جوردان نورثوفر، 26 عامًا، وسيتم الحكم على نورثوفر في تاريخ لاحق لم يتم تحديده بعد.

ووقع الحادث في يوليو الماضي، وتعرض أوزيل لمحاولة طعن بالسكين، عقب ذلك حاول كولاسيناك الاشتباك مع هذا الشخص، والذي هرب فيما بعد.