فينغر يقترب من تدريب بايرن ميونخ

المصدر: لندن - د ب أ

اقترب المدرب الفرنسي أرسين فينغر، المدير الفني السابق لأرسنال الإنجليزي، من تولي مسؤولية تدريب نادي بايرن ميونخ الألماني، خلفاً للمقال الكرواتي نيكو كوفاتش، ومن ناحيته، أكد الفرنسي أنه لا يريد استبعاد إمكانية توليه تدريب النادي البافاري.

وقال فينغر في تصريحات تليفزيونية «لن أرفض الحديث إلى بايرن ميونخ، أعرف القيادات التي تدير النادي منذ 30 عاماً، كنت قريباً من الذهاب إلى بافاريا قبل فترة طويلة».

ولم يتولَ فينغر مسؤولية أي فريق منذ رحيله عن تدريب أرسنال في 2018.

وكان توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، قد أعلن، أنه لا يرغب في تدريب بايرن، كما أعلن إيريك تين هاغ مدرب أياكس أمستردام، أنه غير متاح للرحيل عن فريقه الحالي.