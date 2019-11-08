مصر تبدأ مشوار أمم أفريقيا تحت 23 عاماً

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

تنطلق في العاشرة من مساء اليوم، بتوقيت أبوظبي، بطولة كأس الأمم الأفريقية، تحت 23 عاماً، والتي تستضيفها مصر في الفترة حتى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، وجاءت مصر، الدولة المضيفة على رأس المجموعة الأولى برفقة مالي وغانا والكاميرون، وتقام مبارياتها باستاد القاهرة الدولي، فيما يأتي المنتخب النيجيري على رأس المجموعة الثانية، كونه حامل اللقب، ومعه جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا، وتقام مباريات هذه المجموعة على ملعب استاد السلام بالعاصمة المصرية.

وتقام المباراة الافتتاحية بين مصر ومالي، حيث يحمل المنتحب المصري لواء المنتخبات العربية في البطولة، بعد إخفاق منتخبات، المغرب وتونس والجزائر والسودان في التأهل.