تيمو فيرنر.. «طفل منطقة الجزاء»

المصدر: إعداد – مجتبى فاروق

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استحق الألماني تيمو فيرنر لاعب لايبزيغ والمنتخب الألماني لقب «طفل منطقة الجزاء» بعد أن أظهر موهبة مبكرة في تسجيل الأهداف دفعت ناديه السابق شتوتغارت للاستعانة به في الفريق الأول قبل أن يصل إلى السابعة عشرة من عمره، ليثبت بالفعل أنه أحد أميز المواهب الهجومية في الكرة الألمانية.

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دخل تيمو فيرنر التاريخ في عام 2013 عندما بات أصغر لاعب يمثل شتوتغارت في البندسليغا، وكان في السابعة عشرة من عمره، كما أصبح أصغر من يسجل 10 أهداف بشعار الفريق وكان ذلك في السنة نفسها.

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استمر فيرنر في تحطيم الأرقام القياسية وهذه المرة على مستوى الدوري الألماني «البوند سليغا» بجميع لاعبيه، عندما أصبح أصغر لاعب يشارك في 150 مباراة، وذلك في موسم 2017 – 2018.

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فرض نفسه بقوة في أول ظهور له مع المنتخبات الألمانية، عندما سجل ثلاثية «هاتريك» في مباراته الأولى مع منتخب ألمانيا تحت 15 سنة، وذلك في شباك المنتخب البولندي في اللقاء الذي جرى عام 2010.

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يعتبر تيمو فيرنر الصفقة القياسية في تاريخ نادي لايبزيغ الذي تعاقد معه بمبلغ 10 ملايين يورو عام 2016 قادماً من شتوتغارت الذي بدأ مسيرته الرياضية معه.

بطاقة

الاسم: تيمو فيرنر

تاريخ الميلاد: 6 – 3 - 1996

مكان الميلاد: شتوتغارت - ألمانيا

الطول: 180 سم

الخانة: مهاجم

الأندية

شتوتغارت: 2003 - 2016

لايبزيغ: 2016

إحصاءات الموسم

عدد المباريات: 26

عدد الدقائق: 1868

الأهداف: 17

التمريرات الحاسمة: 3

البطاقات الصفراء: 0

البطاقات الحمراء: 0

محاولات على المرمى: 3.4 في المباراة

دقة التمرير: 92 %

قيادة الهجمات: 4.1 في المباراة

نجم المباراة: 4

نقاط القوة

التمركز في منطقة الجزاء: 97 %

الكرات العكسية: 93.2 %

قيادة الهجمة: 92.4 %

إنهاء الهجمة: 98.6 %

التحكم في الكرة: 94.5 %

المهام الدفاعية: 88 %

دعم الزملاء: 93.3 %