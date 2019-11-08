عبدالله القاسمي يستقبل مارشيلو ليبي والجهاز الفني للمنتخب الصيني

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة صباح أمس بمكتب سمو الحاكم، مدرب المنتخب الصيني الأول لكرة القدم الإيطالي مارشيلو ليبي، وأعضاء الجهازين الفني والإداري بالمنتخب.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي في مستهل اللقاء بمدرب المنتخب الصيني وأعضاء الجهازين الفني والإداري للمنتخب الذي يقيم معسكره التدريبي في إمارة الشارقة، متمنياً لهم طيب الإقامة والتوفيق في التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا (الصين) 2023. وأشار سموه إلى أن إمارة الشارقة تولي اهتماماً بمختلف الرياضات وخاصة رياضة كرة القدم التي تحظى باهتمام كبير ومتابعة من شريحة كبيرة من أفراد المجتمع.

وتسلم سموه بهذه المناسبة هدية تذكارية عبارة عن قميص رياضي ممهور بتوقيع مارشيلو ليبي.