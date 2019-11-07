فعاليات متنوعة وشيّقة في تحدي دبي للياقة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تنظم بلدية دبي الأحد المقبل بطولة «تحدي برواز دبي» بمشاركة 18 مؤسسة حكومية ويمثلها 72 من موظفي ومنتسبي تلك المؤسسات، وتأتي هذه البطولة الأولى من نوعها والثالثة ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة البدنية التي تنظمها بلدية دبي. وتحدد الانطلاق 7.30 صباح الأحد المقبل، التي يتسابق خلالها منتسبو المؤسسات الحكومية للوصول إلى قمة البرواز بصعودهم 874 درجة تعادل ارتفاع 50 طابقاً، وفي زمن بحد أقصى 15 دقيقة.



والمؤسسات هي «مجلس دبي الرياضي وموانئ وجمارك دبي وموانئ دبي العالمية وهيئة الصحة بدبي وورشة حكومة دبي ودبي سيلكون والدفاع المدني ووزارة الدفاع والشؤون الإسلامية والعمل الخيري والمنطقة الحرة بمطار دبي ومؤسسة دبي للإعلام ومؤسسة دبي للمرأة والنيابة العامة ووزارة تطوير البنية التحتية وهيئة المعرفة والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ونادي النصر وبلدية دبي». كما أعلنت مدرسة NBA المتخصصة في كرة السلة في دبي، عن مشاركتها في «تحدي دبي للياقة» بتنظيم ورش تدريبية لكرة السلة، غداً وبعد غدٍ في شاطئ «كايت بيتش».



وستتحول «بلوواترز»، من «مِراس» والتي تحتضن «عين دبي» العجلة الترفيهية الأكبر في العالم، إلى «مركز لياقة» يضمّ فعاليات رياضية متنوعة على الممشى وفي سيزرز بلوواترز دبي بدءاً من بعد غدٍ.