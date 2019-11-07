طائرة العين تتعاقد مع التونسي نقة

المصدر: تونس - صالح قادري

تعاقد نادي العين الإماراتي مع لاعب الكرة الطائرة للمنتخب التونسي وللنجم الساحلي حمزة نقة، والذي يعد من أفضل اللاعبين العرب في لعبة كرة الطائرة.

وتميز نقة في كأس العالم الأخيرة التي دارت باليابان، حيث كان ثاني أفضل مسجلي نقاط بـ 175 نقطة وقاد 161 هجوماً ونجح في 11 إرسالاً وفي ثلاثة جدارات صد.

وفاز حمزة نقة ببطولة أفريقيا مرتين مع المنتخب التونسي وتوج بكأس تونس مع فريقه النجم الساحلي. وكان في برنامج حمزة نقة إنهاء الموسم الحالي مع فريقه النجم الساحلي ثم الاحتراف بفرنسا، إلا أن العرض الذي قدمه له نادي العين كان مغريا فلم يتردد في قبوله وسوف يلتحق بفرقه الجديد اليوم أو غداً.